Osobiście mnie fascynuje jaki postęp i ewolucja się dokonała, nie tylko czysto naukowa, ale w ogóle społeczna, świadomości i sposobu myślenia.



W okolicy 2000 zupełnie co innego mówiono, nie tylko zwykli ludzie ale naukowcy, większość rzeczy które dziś wiemy, ocierały się o teorie spiskowe z domieszką sci-fi.



G---o wiemy, o tym wszystkim, a ostatnie 25 lat, za naszego życia mocno to udowodniło, że ze wszystkimi prognozami trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ nadal Pokaż całość