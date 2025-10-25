Czy obcy już są w Układzie Słonecznym? Naukowcy znaleźli trop w cieniu Ziemi
Szukając pozaziemskich cywilizacji, przez dziesięciolecia skupiano się na nasłuchiwaniu radiowych i optycznych sygnałów z odległych gwiazd. Teraz astronomowie przyjrzeli się najbliższemu otoczeniu Ziemi, w nowatorski sposób wykorzystując jej cień.occultronaut
Naukowcy analizują stare dane (przed rokiem 1957, czyli startem Sputnika, który zapoczątkował Erę Kosmiczną). Znalezione krótkotrwałe zdarzenia to błyski, które
W okolicy 2000 zupełnie co innego mówiono, nie tylko zwykli ludzie ale naukowcy, większość rzeczy które dziś wiemy, ocierały się o teorie spiskowe z domieszką sci-fi.
G---o wiemy, o tym wszystkim, a ostatnie 25 lat, za naszego życia mocno to udowodniło, że ze wszystkimi prognozami trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ nadal
@kukurydzapomidor: To znaczy co konkretnie?
Chociażby kwestie planet pozasłonecznych i obecności wody w kosmosie.
Zupełnie zmienił się obraz postrzegania planet nawet w naszym układzie słonecznym.
Przeszliśmy od twierdzeń "woda jest występuje bardzo rzadko", do "woda jest powszechna i nie tylko jako lód"
od "planety typu ziemskiego to anomalia i ewenement" do "jest ich bardzo dużo, ale nie