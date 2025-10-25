Tak działają teraz duże korpo, zamiast długiego procesu rekrutacji zatrudniają jak leci a potem robią duży odsiew po tym jak wypadną pracownicy w praktyce. Też tak miałem w mojej firmie że nagle w zespole było z 20 nowych osób i powstał z tego straszny bajzel, ale ostatecznie pozostały trzy najlepsze i jest spoko. W praktyce bardziej optymalne niż przesiew przez "babki z HR, które nie mają pojęcia co robią".