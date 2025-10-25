Czemu wykształcone kobiety nie potrafią znaleźć partnera?
Codziennie rano pracownicy spod szklanej podłogi w 90% mężczyźni harują na podatki. Z tych podatków przedłużamy młodość ludziom na studiach humanistycznych w większości kobietom, które po tych studiach czeka bezrobocie albo praca poza wykształconym zawodem w korpo. Problem w tym, że te kobiety ...wykopowicz_ka
@zagubionychromosom: zazwyczaj TAK
@spajker: Z menu, które mają przed sobą. Kiedyś te menu to było kilkudziesięciu chłopaków na dyskotece w remizie strażackiej. I każda coś tam znajdowała, wcale nie w ramach 3-4%. Teraz to tysiące atrakcyjnych facetó na Tinderze. Wydaje się, że to są nieograniczone zasoby Chadów, więc po co schylać sie do normików.
@munioman: Najwidoczniej jesteś człowiekiem o małej erudycji i niezawysokich zdolnościach kognitywnych.
Brak sensownych kandydatów z szansom na wzajemny wybór. Top wykształconych kobiet mieści ładne, brzytkie, chude.... i raczej nie najmłodsze. Top mężczyzn szuka: młodych, ładnych... zwykle szczupłych i do tego mądrych.... nie koniecznie wykształconych.
Odpowiedziałem?
Harujesz i marnujesz swoje najlepsze late żeby zdobyć życie i faceta na które zasługujesz.... okazuje się że tacy faceci po prostu wolą młode... to jest tak bolesne że musi być wyparte
@spajker: Podobno w IT są kokosy a dziewczyny kochają kokosy... uważasz że to zła decyzja?
@spajker: To czym Ty się zajmujesz?