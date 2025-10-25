Chiński smok gasi światło. W fabryce w Jiaxing nie pali się ani jedna lampa
W pełni zautomatyzowane zakłady produkcyjne, dotychczas kojarzone z Chinami i Japonią, wkraczają do USA i Europy. Rola człowieka w przemyśle zostanie ograniczona do nadzoru i konserwacji, co zwiastuje eliminację setek tysięcy miejsc pracy również w Polsce.ssakul
No okej ale potrzeba pracy dla średnio i nisko wykwalifikowanego personelu. Ktoś kto podłączał kable, składał fotele czy jeździł sztaplarką nagle nie stanie się specjalistą
Trzeba pamiętać że świat się zmienia, ale wciąż ktoś rowy kopać musi a z drugiej strony znaczenie "słabo wykwalifikowany" też się
Gdzie są te chińskie procesory, które rzekomo sami produkują od ponad roku? Niech ktoś da linka.
Jedyne co się udało to produkcja paneli słonecznych bo mają w d... środowisko i jakiekolwiek normy. Nawet samochody są dotowane "na razie".
A Ty byłeś?
Bo jakbyś był i zobaczył ich miasta to swoich przemyśleń na Wykop byś nie przelewał ( ͡º ͜ʖ͡º)
Daleko nie trzeba szukać, Azjata poprostu z--------a od rana do wieczora.