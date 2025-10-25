Zwolnienia tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 1000 pracowników trafi na bruk!
Jedni pod choinkę otrzymają prezent, a pracownicy tej amerykańskiej sieci handlowej wypowiedzenie z pracy. Target planuje zwolnienie blisko 1 tys. pracowników biurowych, a także zlikwidować 800 innych wakatów, które powstały w firmie. Globalnie firma chce zmniejszyć zatrudnienie o 8%.FXMAG
@Nie_fair: głównie psychologiczne, najczęściej okres świąt kojarzy nam się ze spokojem, prezentami i odpoczynkiem po przepracowanym roku, w momencie gdy zamiast tej wyczekiwanej nagrody otrzymujesz wypowiedzenie, odczuwasz to bardziej boleśnie. Dochodzi też kwestia zaplanowanych wydatków, wyjazdy i spotkania z rodziną.
Podwójny zakop tego szajsu.
Tak samo jak mądrale mówiące o autonomicznych
I da się normalnie czytać każdą stronę.
@Foxbat: Nie, po prostu ten artykuł/wpis to manipulacja. Popatrz sobie na miniaturkę chociażby, tam jest ewidentnie Lidl, jest mowa o Targecie.