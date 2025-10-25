Zamek Fuengirola. Jak 400 Polaków UPOKORZYŁO 5000 Brytyjczyków?
Czy garstka żołnierzy może pokonać armię dwunastokrotnie większą? Czy oblężeni w ruinach zamku mogą wziąć do niewoli wrogiego generała? Historia mówi: TAK. Ale tylko, jeśli są to Polacy. -Jak 400 Polaków UPOKORZYŁO 5000 Brytyjczyków?Blackorange
Komentarze (49)
Tu w bardziej przystępny sposób przedstawiona bitwa. Filmik zrobiony przez Anglików z odrobiną humoru. Bez patetyczności, kwiecistego języka i głupawej grafiki AI.
Tutaj trochę o tym jak Youtube zalewane jest badziewnymi kanałami pseudohistorycznymi całkowicie generowanymi przez AI.
https://www.youtube.com/watch?v=T2f2mZyHbnQ
@Darcheo: @Darcheo: dane podawane przez autora też nie zgadzają się z wikipedią, więc niepokoi, czy AI są tylko grafiki. Z wiki wynika że na lądzie było 457 vs 2650, więc bynajmniej nie 1 do 12 (choć oczywiście wciąż robi wrażenie). Chyba też dla celów patosowych, wygumkowano Francuzów (╯°□°）
https://napoleon.org.pl/index.php/guerra-de-la-independencia-espanola/bibliteka-wojny-w-hiszpanii/552-szabla-blayneya
- okręty stalowe, z kominami (więc zapewne parowe) i ożaglowaniem. Pierwszy udany i użytkowany statek parowy wszedł do służby w Europie w 1812 roku („Comet”). Więc nie ma co mówić o armadzie takich okrętów.
- armaty niczym ze średniowiecza, podczas gdy wojny napoleońskie do szczytowy okres rozwoju artylerii.
- mury zamku - na każdej grafice inne, fantazyjne, pomieszane style i rozmiary.
- brytyjskie mundury - raz granatowe, raz czerwone w
Po Wiedniu austriaccy wyzyskiwali nas ponad 100 lat.
Napoleon traktował polskie jednostki jak mięso i nigdy nie miał zamiaru realnie odbudować kraju na wchodzie.
Anglicy po wojnie traktowali pozostałe w Anglii jednostki jak najgorszy sort ludzi.
Francuzi kazali sobie
@Hermeutyk: no akurat Haitańczycy to wybili wszystkich kolonistów, glównie Francuzów, a Polaków najbardziej oszczędzili