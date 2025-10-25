Polacy to niestety jedno z najlepszych, najwyższej jakości mięso armatnie premium. Mało który kraj tak bohatersko walczy dla innych i tak dzielnie znosi późniejsze zdrady i oszustwa ze strony o której względy zabiegał.



Po Wiedniu austriaccy wyzyskiwali nas ponad 100 lat.

Napoleon traktował polskie jednostki jak mięso i nigdy nie miał zamiaru realnie odbudować kraju na wchodzie.

Anglicy po wojnie traktowali pozostałe w Anglii jednostki jak najgorszy sort ludzi.

Francuzi kazali sobie