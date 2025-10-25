Gigantyczne odprawy w wygaszanej elektrowni. Nawet 400 tys. zł
Jak podaje PGE GiEK, do pracowników Elektrowni Dolna Odra trafi 250 mln zł odprawy sięgające łącznie nawet 30-krotności średniego wynagrodzenia, no i przechodzą na gaz ziemny :)kpod
By żyło się lepiej wszystkim!
Napisałem niewiele w porównaniu do ETS, praktycznie zerowa i kontekście rachunków za prąd.
Natomiast to prawda, że w natalistycznej pseudo-cywilizacji, w tzw. systemie państwowym "przewala się" gigantyczną kasę tu i tam.
Chore to jest zamykanie pożytecznych elektrowni w imię urojeń o ratowaniu "gatunku". Bo jak rozumiem po to się ratuje "klimat" aby docelowo uratować "gatunek"?
Po pierwsze, "gatunek" to tylko pojęcie w słowniku i nie potrzebuje być nawet uratowane.
Po drugie, żadne uratowanie "klimatu", planety i "gatunku" się nie wydarzy, ok?
Proponuję przestudiować
A koncept ocieplenia klimatu przez emisję gazów cieplarnianych który to odkryto w okolicy 1977 w badaniach na zlecenie koncernów naftowych (!) nazywa faszyzmem klimatycznym XD wspaniałe konto.
Dlaczego jedne branże mają znacznie lepiej niż inne jeżeli chodzi o prawa pracownicze?
I jakimś cudem tylko za pieniądze z podatków takie bajeczne warunki się udają.