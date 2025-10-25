Znajdę ci usterkę i nie pojedziesz i skieruję na egzamin! Policyjne zastraszanie
Ilość bzdur, którą nagadał podczas kontroli drogowej bytomski policjant poraża. Nie musi podawać przyczyny kontroli? Specjalnie ci wynajdzie usterki, bo ośmieliłeś się bronić? Straszy cię ponownym egzaminem? Zakaże ci dalszej jazdy? No i oczywiście, jakby inaczej - połamie twoje prawa? Tak! Czy takitomasz-saczynski
Pozywając ich cywilnie, bijesz się 5 lat, gdzie ty ponosisz wszystkie koszty, ekspertyzy, a te "miśki" mają pełne wsparcie.
Nie znają prawa, na podstawie którego działają, rozumiem że za pierwszym, drugim razem jakaś tam nagana z wpisaniem do akt, ale po kolejnym razie szkolenie,
zawsze sie zastanawiałem czy to bardziej absolutna nieudolnosć i olewactwo prawotwórców, czy celowe działanie tak żeby usłużny sędzia mógł zawsze tak zinterpretować przepis jak sytuacja wymaga
1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:" - przeraża mnie ignorancja i zadufanie przestępców w mundurkach. Gdzie on tu widzi słowo "niezwłocznie"?! Chyba pora wrócić na kurs, czy egzamin!
https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/mozliwie-blisko-prawej-krawedzi-jezdni
@191814241: Zatrzymanym do kontroli był jakiś losowy obywatel, który po prostu nadesłał materiał - ta informacja jest w pierwszej minucie filmu.
@epicentrum_chaosu: Szkoda że nie kierują takich co jeżdżą chodnikami
10:05 - z taką sugestią to bym nie rozpędzał się.