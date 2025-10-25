To jest Policja, statystyka musi być, jak "Kowalskiego" bezprawnie dopie%^$ą, to w sumie nic im nie można zrobić oprócz nagany słownej kierownika: "Nie rób tak więcej <oczko> Marian".

Pozywając ich cywilnie, bijesz się 5 lat, gdzie ty ponosisz wszystkie koszty, ekspertyzy, a te "miśki" mają pełne wsparcie.

Nie znają prawa, na podstawie którego działają, rozumiem że za pierwszym, drugim razem jakaś tam nagana z wpisaniem do akt, ale po kolejnym razie szkolenie, Pokaż całość