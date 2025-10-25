"Polskie dzieci tyją obecnie najszybciej w całej Europie". WHO ostrzega
Za 20 lat możemy mieć pokolenie 30- i 40-latków bardziej schorowanych niż dzisiejsi 60-latkowie. Insulinooporność czy cukrzyca typu II będą powszechne już u 20-latków. A później pojawi się nadciśnienie, miażdżyca, stłuszczona wątroba. To realna perspektywa.spere
W artykule piszą o schorowanych sześćdziesięciolatkach. Oni w ogóle dożyją tego wieku?
Bedzie grubo.
Do tego należy naliczyć dużo napojów słodzonych i innych kalorycznych przekąsek dostępnych od ręki
Część rodziców i dziadków wierzy że reklamy telewizyjne nie kłamią.
Gdy pokażesz fizycznie ile jest cukru w danym produkcie to większość jest zaskoczonych.
Wiele osób żyje w czasach gdy produkty mleczne miały mleko w składzie.
Moja mama nauczyła się że pewnych produktów się nie kupuje, moje dzieci nie wypija Kubusia jeżeli nie jest rozcieńczony w połowie wodą, jeżeli już się za niego wezmą.
Plus mieszkania na obczyźnie