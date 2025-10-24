"Rowerzysta wjechał pod tramwaj na czerwonym. Wideo ku przestrodze"
"Rowerzysto, światła są także dla ciebie!" - tę informację, choć powinna być oczywista, opublikowały Tramwaje Warszawskie w piątek. To pokłosie wypadku, który mógł się skończyć tragedią. Rowerzysta zignorował czerwone światło i - nawet przez sekundę nie patrząc na tory - przejechał przez pasy...paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
@Deba: piwniczaki nie popełniają błędów
@staszaiwa: o ciekawe, podasz źródło tych statystyk z d--y?
Ckliwy artykuł, ale większość wypadków jest z winy spaliniarzy.
jakby nie jechał po DDR tylko po jezdni przy której jest DDR, to byłoby bingo typowego łowełkowca