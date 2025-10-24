"Rowerzysto, światła są także dla ciebie!" - tę informację, choć powinna być oczywista, opublikowały Tramwaje Warszawskie w piątek. To pokłosie wypadku, który mógł się skończyć tragedią. Rowerzysta zignorował czerwone światło i - nawet przez sekundę nie patrząc na tory - przejechał przez pasy...