Słuchajcie, gnojek sobie zaprojektował komputerek z Ryzenem i sam go polutował.
"Timelapse z lutowania jednopłytkowego komputera z Ryzenem zaprojektowanego przeze mnie w KiCadzie. Część druga wkrótce, miłego oglądania." Mało tym w sieci, wiec w powiązanych drugi drugi filmik, jest tak se, ale przynajmniej już coś więcej wiadomo o przebiegu prac. Tak zasadniczo to szacun,HeniekZPodLasu
Komentarze (39)
najlepsze
i jest jednym z tych mitycznych kandydatów na pracownika
tylko z jego wiedzą to pracodawcy będą dzownić do niego z ofertą a nie on CV pisać i tracić czas.
dla takich jak on powinna być osobna ścieżka kształcenia bo nie jeden profesor "informatyki" może iść do niego na konsultacje.
gnojek pot. obraźl.
«o młodym, wzbudzającym niechęć człowieku»
https://sjp.pwn.pl/slowniki/gnojek.html
@borewicz_zero_7: a "przystojny s------n", "j-------y mistrz!", "d------y koksu", "r------ł zadanie"?
Opublikowane tydzień temu, na końcu filmiku jest data z przyszłości: piątek 31.10.2025, dziś mamy dopiero 25.10.2025.
I najważniejsze, zlutować to jedno, a uruchomić to drugie. Z zachwytami poczekam na przegląd Biosu/UEFI. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@borewicz_zero_7: wystarczy hotair, lutownica i parę innych pierdoł, z uzywkami jak się postarasz zamkniesz się w 500 zł
PS Szacun dla woźnego, co miał chatę obok szkoły..że nam nawet w 3 i 4 klasie podstawówki tłumaczył jak działa piła spalinowa..baaaa nawet nauczył co to spirala do WC ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Per "gnojek" to się to do starego odzywaj, albo jak masz, to do swoich gówniarzy