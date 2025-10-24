Dziękujemy braciom Ukraińcom i przepraszamy, to nasza wina, jesteśmy za mało służalczym sługą narodu ukraińskiego, zasłużyliśmy na podpalenia.

Przecież uczciwie ostrzegali -- jak się nie ugniemy przed ukraińskimi żądaniami to będą płonąć polskie biznesy, trzeba było słuchać a nie kozaczyć.