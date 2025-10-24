Podpalenie hali przy ul. Marywilskiej. Jest wyrok, trzech Ukraińców skazanych
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy (Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y.) za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym.belmondo69
Komentarze (37)
najlepsze
Przecież uczciwie ostrzegali -- jak się nie ugniemy przed ukraińskimi żądaniami to będą płonąć polskie biznesy, trzeba było słuchać a nie kozaczyć.
@DuchZoliborza: Z tym, że wśród ukraińców odsetek zdrajców jest wyjątkowo duży... Taka mentalność tych ludzi...