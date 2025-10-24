Wykryto groźne bakterie E. coli w metce cebulowej marki Sokołów. GIS ostrzega konsumentów
Państwowa Inspekcja Sanitarna ostrzega przed spożyciem jednej z partii metki cebulowej marki Sokołów. W produkcie wykryto bakterie Escherichia coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC), które mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe.OlsztynN
Tatar, metka cebulowa i najpewniej także metka tatarska. I to wszystko w jednym czasie... Nawet nie chcę wiedzieć, jakie mają oni kontrole jakości i jak dbają o mięso, ale wiem jedno - nigdy więcej nic od nich nie kupię.
Zajebiście, że informujecie. Na pewno ktoś jeszcze czeka ze zjedzeniem.
W ciągu ostatniego roku widziałem w lidlu informacje, że wycofano tatar (nie jestem na 100% pewien, że to Sokołów im robił), teraz znowu tatar i metka.