BMW wyhamowuje na ekspresówce i omal nie dochodzi do katastrofy
BMW wyhamowuje na ekspresówce i omal nie dochodzi do katastrofy "Jakby ktoś pytał co było wcześniej to nie wpuściłem go na swój pas. Ruch był płynny więc suwak nie działał tak dla wyjaśnień" 23.10.2025 Droga S2 południowa obwodnica Warszawystopchamteam
Komentarze (84)
https://tablica-rejestracyjna.pl/WU4459G
W PL policja mówi że wszystko jest git.
@_AM0K_: Co znaczy powinien?
Niestety byłaby śmierć na miejscu gdyby nie miał mistrzowskiego refleksu.
Po ukaraniu smiecia z BMW, trzeba szykować gif temu Kierowcy który patrzył na droge kiedy trzeba, tak wiele i tak niewiele
@kmlbnd: Musi mieć doświadczenie w jeździe na zderzaku za inną ciężarówką i sprawnie odbił, albo nie ma doświadczenia w jeździe na zderzaku i cudem miał gdzie odbić.