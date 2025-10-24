Jak (nie) działa przepławka zapory we Włocławku?
Ile ryb przepłynęło przez przepławkę we Włocławku? Odpowiedź: Mało, a wręcz nic.srgs
Komentarze (8)
najlepsze
Ale aż się ciśnie:
Ciężko kijem zawracać Wisłę
Może łatwiej będzie z RIGCZ-em
Energia wodna nie jest „zielona” – jej wytwarzanie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, degradacją ekosystemów i negatywnym wpływem na rzeki oraz populacje ryb.
W Stanach Zjednoczonych rozebrano już ok. 1500 tam, w Europie ich liczba sięga ok. 3500.