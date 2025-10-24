W ciągu najbliższych 9 lat na Bałtyku powstaną morskie farmy wiatrowe produkujące ponad 22 TWh zielonej energii rocznie.

Energia wodna nie jest „zielona” – jej wytwarzanie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, degradacją ekosystemów i negatywnym wpływem na rzeki oraz populacje ryb.

W Stanach Zjednoczonych rozebrano już ok. 1500 tam, w Europie ich liczba sięga ok. 3500.