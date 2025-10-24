Ja mam kamerę i zgłaszam za każdym razem.Na 12 zgloszeń 9 skończyło się mandatem i punktami.Często jeżdzę w trasie i to wyprzedzanie się jest pomijając że niebezpieczne to utrudniające ruch innym pojazdom.Dodatkowo w 16 letniej karierze przewozów długodystansowych dla ludzi wielokrotnie spotykałem sie z wybuchającymi oponami w tirach jest to nagminne i najczęściej właśnie przy wyprzedzaniu się.Mam nadzieję że będzie więcej kontroli w tym,czytałem że ma być wiecej z dronów i pogonią Pokaż całość