"Wszyscy jadą do miast wojewódzkich" - czyli niesamowita centralizacja Polski
Artykuł podkreśla bardzo silną i wręcz niesamowitą centralizację kraju większość osób wybiera przeprowadzkę do miast wojewódzkich, które przyciągają mieszkańców mniejszych miejscowości i coraz mocniej dominują nad swoim zapleczem regionalnym.snorli12
Komentarze (162)
najlepsze
Brak pracy, beznadziejne pensje, zmowy pracodawców - nie ma sensu zmieniać pracy, bo wszędzie płacą tyle samo (beznadziejnie).
Brak lekarzy specjalistów, a ci co są, to z gatunku "jak cię nie zabił, to już ci pomógł". Potrzebujesz leczenia opioidami albo stymulantami na ADHD? Przygotuj się na trałowanie do wojewódzkiego co 1-3 miesiące.
Brak młodych kobiet, wszystkie wyjechały do wojewódzkiego za pracą.
Brak oferty kulturowej, uczelni, teatrów, muzeów, wystaw itp. W USA najlepszy
W Krakowie lud boi się wieżowców i nie chcą budować w górę, żeby z jednego jakiegoś kopca na drugim końcu miasta widzieć wierzchołek jakiegoś kościoła, którego realnie nikt nigdy nie widział. XD
Ceny rosną kosmicznie, a miasto jest zacofane. Katowice wyprzedzają Kraków infrastrukturalnie jednocześnie utrzymując ceny za m2
Kogo można spotkać na ulicach takiego miasta powiatowego 20-40k?
- emerytów (ze sporą przewagą wdów)
- meneli i bezdomnych
A) zerowa komunikacja. Polikwidowali PKS, koleje, nie dali nic w zamian. Jak nie masz prawka i auta to jesteś w dupie.
B) brak dziewczyn. Wszystkie jadą robić wyższe wykształcenie do miast i już nie wracają.
C)
@JohnFairPlay: podobno nawet w tych miastach do 100 tys. następuję "rozlewanie się" i wyprowadzka ludzi po za miasto bo działki są tańsze, z perspektywy miasta TOP5 to jest jak wyprowadzka do dalszej dzielnicy.
nie emigruja jednak do innych województw