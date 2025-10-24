Uwaga, tatar do wycofania! Wykryto groźne bakterie E. coli w produkcie Sokołów
Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ostrzeżenie publiczne dotyczące partii tatara wołowego, w której wykryto bakterie Escherichia coli (STEC) wytwarzające toksynę Shiga. Spożycie zanieczyszczonego produktu może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.OlsztynN
Komentarze (100)
