Szokujące statystyki. Polacy jeżdżą mimo zakazu prowadzenia
Policja zatrzymała 13 829 kierowców, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów. To zatrważające statystyki od początku roku do 20 października.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- 147
- Odpowiedz
Policja zatrzymała 13 829 kierowców, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów. To zatrważające statystyki od początku roku do 20 października.Bobito
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (147)
najlepsze
Każdy wie w Polsce, że są braki w Policji i ludzie to wykorzystują.
Dziennikarz piszący, że jest to szokujące zjawisko jest bęcfałem, bo powinien skupić się na szokującym prawie, a nie o logicznie postępujących kierowcach.
@CzerstwyPomidor: Nie będzie jak będą jasno podane sankcje. W wypadku tego co się odwala z zakazami prowadzenia wina leży po stornie niedouczonej policji która kieruje wniosek do sądu nie za złamanie zakazu prowadzenia tylko za złamanie przepisów i nabicie kolejnych punktów. Oraz lenistwa sądów którym się nie chce zmienić klasyfikacji czynu bo będzie więcej roboty.