Stajemy się zakładnikami psów? Pogryzienia i uciążliwe szczekanie coraz częstsze
Opinią publiczną regularnie wstrząsają informacje o śmiertelnych lub dotkliwych pogryzieniach ludzi przez psy. Wydaje się jednak, że wiele przepisów jest martwych, a zwykli ludzie bywają terroryzowani przez groźne psy w okolicy lub stają się zakładnikami wyjących i szczekających pupili sąsiadów.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
@wjtk123: też tak myślę. Psiarze płaczą że wychodki się zesrały, ale sporo znajomych których nie podejrzewam o konto na wypoku też zaczyna głośno narzekać, dwie niepowiązane osoby nawet o gaz mnie pytały ostatnio.
Prawda jest taka że psiarstwo się rozpanoszyło w ostatnich latach za bardzo, i teraz mamy piękny przykład sprzężenia zwrotnego. Że przesada? Psiarze też przesadzali ¯\(ツ)/¯