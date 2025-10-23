Parę lat temu w lubelskiem była bardzo podobna historia, też śmierć w zębach owczarków belgijskich na pustkowiu, z tą różnicą, że tam właścicielem był nie były policjant i lokalny watażka, lecz zwykły wiejski janusz. Media trąbiły wtedy na cały kraj, ale szybko przycichło. Cóż, oby tym razem tak się nie skończyło.