Polskie Porty Lotnicze idą do prokuratury - szkoda finansowa to blisko 0,9 mld zł
Inwestycję w Port Lotniczy Warszawa-Radom podjęto "bez sporządzenia rzetelnego biznesplanu, przy braku analiz rynku, przepustowości oraz otoczenia konkurencyjnego, a także poprzez oparcie się na wadliwych i iluzorycznych opracowaniach analitycznych"...ssakul
Komentarze (11)
piękny sztuczny dylemat, gratuluje
To jest doskonały biznes, ale dla zagranicznych konsorcjów, które zarobią na budowie i obsłudze - z Polski wypłyną kolejne miliardy.
Gdyby PIS nie przegrał to udziały byłyby już sprzedane za grosze. Zabrakło kilku miesięcy.
Ważne
@editores: o widać gruba odklejka