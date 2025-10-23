Jesteśmy o wiele słabsi od ukrów. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie przetrwać jednego konkretnego nalotu ruskich dronów. Wojna przyjdzie do nas mimo naszej woli, i nikt nam nie pomoże. Ruskie srają w latrynach na mrozie i zapijają się na śmierć, ale to ich państwo przetrwa, a nie nasze, jeśli to tak dalej pójdzie.