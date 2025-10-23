76-latek zagryziony przez psy pod Poddębicami? Wyniki sekcji zwłok szokują
Zwłoki pana Jerzego ze śladami pogryzienia odnaleziono przed posesją w gminie Poddębice. Wstępne wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że do ataku psów doszło, gdy ofiara jeszcze żyła.Nimfetka2
a potem będzie zdziwienie, czemu jest więcej przypadków pogryzień - bo ciężej utrzymać płot w dobrym stanie i zabezpieczyć przed podkopami, niż zapewnić odpowiednią uprzęż dla zwierzęcia, żeby mogło swobodnie się poruszać i nikogo nie zaatakowało
* zdekompletowane i zaniedbane ogrodzenia, często tylko "ładne i solidne" od frontu a na tyłach siatka albo wręcz nic
...i absolutny hit – ogrodzenia siatkowe kończące się w szczerym polu! chyba ma to tylko odstraszać parkujących i krótkowidzów XD
* choć przestrzeni nie brakuje, to ogrodzenia
Co powie ta Pani - psy byly na łańcuchu ale zgodnie z nową ustawą je wypuściła.
KOTY>PSY