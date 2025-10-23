Mamy to! Będzie propozycja zmian w prawie mająca ukrócić psiarską patologię!
Jednak problem, to nie wymysł wykopków. Były premier zapowiada przedstawienie propozycji zmian w prawie. Wymienia zmianę w liście agresywnych ras, chipowanie, obowiązkowe OC, oraz surowsze kary dla psiarzy.nowszyja
jako "psiarz" powiem - super, bo wszyscy cierpimy przez niewielka grupę bezmyślnych kretonów i patusów którzy kompleks małej kuśki leczą "dobermanem", ale zapytam dlaczego tak późno ¯\(ツ)/¯, dlaczego ten gość nie wprowadził zmian jak miał pełne władzy?
@mike100: Przede wszystkim jest podstawowa różnica między tym kiedy ktoś kupuje psa który wygląda jak maskotka nie ogarniającego za bardzo co się dzieje dookoła mogącego co najwyżej sikać na jakąś matę albo gonić
@Gieremek: żeby chociaż śmieszny był
@zassijt0: jazda z wykopowymi incelami
Pewnie zaraz odezwą się głosy, że nie ma czegoś takiego jak cisza nocna...
Sąsiad wypuszcza codziennie ok 22 upośledzonego psa z kojca i ten jak p------y szczeka całą noc, dopóki sąsiad nie wpuści go ponownie do kojca.
Mam pecha, bo nasze ogrodzenia oddziela wąska jezdnia, a okna od sypialni mam właśnie z tamtej strony. Średnio kilka/kilkanaście wybudzeń w nocy i ponowne próby zaśnięcia.
Ja miałam obok siebie też takiego - dwa psy z adopcji, oba straumatyzowane i agresywne. Właściciele mieli w------e, nawet były śmichy i chichy, że sąsiedzi się boją. Mordy darły całymi nocami.
Kilka razy policja się zainteresowała i wielce obrażeni się wyprowadzili, bo "nienawidzimy psów". My. Psiarze :D.
// o ile dobrze znalazłem w necie to american bully
Mam też nadzieję że zrobią coś ze szczekaniem tych kundli.
Sam mam psa od 3 lat.