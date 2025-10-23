Dorzuciłbym konkretne kary za zakłócanie ciszy nocnej przez psy.



Pewnie zaraz odezwą się głosy, że nie ma czegoś takiego jak cisza nocna...

Sąsiad wypuszcza codziennie ok 22 upośledzonego psa z kojca i ten jak p------y szczeka całą noc, dopóki sąsiad nie wpuści go ponownie do kojca.

Mam pecha, bo nasze ogrodzenia oddziela wąska jezdnia, a okna od sypialni mam właśnie z tamtej strony. Średnio kilka/kilkanaście wybudzeń w nocy i ponowne próby zaśnięcia. Pokaż całość