Banki łamały prawo? Chodzi o Alior Bank i SKOK Stefczyka
Banki i Biuro Informacji Kredytowej nie mogą przetwarzać danych klientów, jeśli nie doszło podpisania umowy kredytowej orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny. Wcześniej takie samo stanowisko zajął Urząd Ochrony Danych Osobowych. To pokłosie dwóch skarg złożonych przez klientów różnych instytucji CzytFXMAG
Komentarze (7)
No ale o tym kto na tym zarabia to nie dobra jest mówić, więc nie da się z tym nic zrobić.
Ogólnie Polacy mają jedne z najgorszych warunków spłat pożyczek na świcie. A i tak zapożyczają się pod korek. Tfu.
I generalnie jak firma udowodni, że ma interest prawny w tym by Twoje dane trzymać (co w przypadku instytucji finansowych jest o wiele łatwiejsze niż np. w sklepie internetowym), to będzie je trzymać ( ͡° ͜ʖ ͡°)