Idiotyzm i już pokazuję dlaczego

W Inowrocławiu jest kilka uzdrowisk, gdzie na miejscu są wieczorki taneczne - a-----l też jest. Kilka takich imprez zaliczyłem. W życiu nie widziałem jakiegoś negatywnego zachowania. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że nigdy też nie było jakiś ochroniarzy czy coś.

Tak więc zakaz z populistyczym zacięciem. Fajnie brzmi, ale totalnie nieracjonalny.