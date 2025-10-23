Ministerstwo Zdrowia chce zakazu alkoholu w uzdrowiskach
"Panie w sanatorium tak piły i rozrabiały, że odesłano je do domu". Już od 1 stycznia 2026 duże zmiany w uzdrowiskach, sanatoriach i innych zakładach leczniczychfreedomseeker
pijani prowadzacy auto po 7 zakazach- zero reakcji
jakieś babcie se zrobiły lekki melanż, być może ostatni przed piachem- SZYBKO COŚ TRZEBA NATYCHMIAST Z TYM ZROBIĆ!!!
Analogiczna sytuacja jak z obowiązkowymi kaskami na rower/hulajnogę dla dzieciaków.
Zalew gunwa zapitalacjącego 50km/h na chooyowo zaprojektowanych DDRach? Niech dzieci noszą kaski. I pyk pora na wudeczkę w restauracji sejmowej.
A jak tam w sejmie, już zakazany?
Oczywiście pomijam fakt alko w sejmie bo to w ogóle j----a patologia i na samą myśl bierze mnie agresja.
W Inowrocławiu jest kilka uzdrowisk, gdzie na miejscu są wieczorki taneczne - a-----l też jest. Kilka takich imprez zaliczyłem. W życiu nie widziałem jakiegoś negatywnego zachowania. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że nigdy też nie było jakiś ochroniarzy czy coś.
Tak więc zakaz z populistyczym zacięciem. Fajnie brzmi, ale totalnie nieracjonalny.
A nie, zaraz...
Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że kolega, który prowadzi swój bar, mówił, że młodzi coraz częściej bawią się bez alkoholu, piwa i drinki bezalkoholowe schodzą mu już prawie tak samo jak alkoholowe. Więc może nowe pokolenie ma więcej rozumu niż stare.
przecież w sanatoriach i tak się nie kupuje alkoholu tylko pije na balkonie wino przyniesione z biedronki