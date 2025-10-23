"Cena prezentowanego na aukcji produktu została obniżona ze względu na:

Jeśli produkt nie spełnia pana oczekiwań, zachęcamy do skorzystania z możliwości zwrotu."



Piszę ku przestrodze, sprawdzajcie laptopy z x-komu, gdy można trafić mocno używaną sztukę, a jak złapie się ich za rękę to konkluzja jest następująca "nie musimy Cie informować, że laptop był używany przez 10 miesięcy, jak Ci nie pasuje to zwróć i nie zawracaj głowy i tak go sprzedamy następnej nieświadomej osobie".



Przy okazji, też zgadzacie się, że x-kom nie musi informować o tym ile czasu sprzęt był używany i sprzedawać legalnie jako "po naprawie w autoryzowanym serwisie"?





