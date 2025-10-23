Witam!
18.10.2025 zamówiłem laptopa x-kom z dopiskiem "outlet". W opisie widniała informacja
"Cena prezentowanego na aukcji produktu została obniżona ze względu na:
- produkt po naprawie w autoryzowanym serwisie producenta"
Przed zakupem zadzwoniłem na infolinię x-kom i otrzymałem następującą informację. Laptop po zwrocie w ciągu 14 dni, miał jedynie przywrócony system (przez x-kom, nie serwis), ogólnie wygląda i działa jak nowy, ale dodali taką informację.
Zachęcony zamówiłem sprzęt, który dotarł do mnie 20.10.2025.
Po uruchomieniu sprzętu włączyła się aplikacja MyASUS w której widnieję informacja, że sprzęt ma 15 miesięcy gwarancji, ponieważ został aktywowany w styczniu tj. 20.01.2025!!!
Od razu gdy to odkryłem, to sprawdziłem dysk za pomocą CrystalDiskInfo i okazało się, że liczba włączeń dysku wynosi 950 razy
Stwierdziłem, że pomylili się w opisie i poprosiłem o wyjaśnienie sytuacji
Odpowiedź x-komu:
"W ramach outletu możesz kupić produkt ze zwrotu, z naprawy w autoryzowanym serwisie, z ekspozycji, z wydarzeń promocyjnych lub z testów."
Produkt zgodny jest więc z specyfikacją z opisu.
Cena produktu została obniżona adekwatnie do jego stanu i nie przewidujemy dodatkowych rabatów.
Jeśli produkt nie spełnia pana oczekiwań, zachęcamy do skorzystania z możliwości zwrotu."
Piszę ku przestrodze, sprawdzajcie laptopy z x-komu, gdy można trafić mocno używaną sztukę, a jak złapie się ich za rękę to konkluzja jest następująca "nie musimy Cie informować, że laptop był używany przez 10 miesięcy, jak Ci nie pasuje to zwróć i nie zawracaj głowy i tak go sprzedamy następnej nieświadomej osobie".
Przy okazji, też zgadzacie się, że x-kom nie musi informować o tym ile czasu sprzęt był używany i sprzedawać legalnie jako "po naprawie w autoryzowanym serwisie"?
#xkom
#reklamacja
#laptopy
#wykopefekt
#pomocy
#uokik
Komentarze (99)
najlepsze
@QuickCharger: "Niezależnie czy produkt został kupiony w salonie, czy przez sklep internetowy, możesz go zwrócić przez ten formularz."
Źródło: https://www.x-kom.pl/zwroty
Żeby nie było nie pochwalam ale jeść za coś trzeba.
Powiem Ci jak było: ktoś kupił laptopa, miał wadę fabryczną i się resetował przez co nawet zostawiając laptopa na godzinę
Coraz mniej jest tutaj wykopkow którzy potrafią się nie zgodzić z sugestia artykułu na głównej.
Przy każdym artykule na głównej masz ponad 90% przytakujacych sobie wykopkow i tylko kilka procent krytycznych uwag.
Potem wykopki dziwią się że zarabiają najniższa krajową ÷ 500 zł dodatku za frekwencję w pracy.
Co się okazało? Pudełko było podejrzane, więc sprawdziłem flaki.
Gwarancja MS aktywowana 14 miesięcy wcześniej, 8% zużycia baterii (95 cykli pełnego ładowania), 2Tb zapisanych na SSD (797h pracy i 154 cykle zasilania).
Okazuje się, że nie mieli oddzielnego outletu, więc sprzedawali zwroty i poserwisówki jako nowe, z lekko obniżoną ceną. Pewnie byłbym na przegranej pozycji, gdyby nie to, że w opisie nie było ani słóweczka
@Arv_: podpisuje się pod tym. Mojej matuli w Media Expert stacjonarnie sprzedali telefon z wystawy jako nowy w ogóle jej o tym nie informując. Matula w domu się dopatrzyła, że na telefonie są zdjęcia obcych ludzi robione w sklepie. Na szczęście po interwencji wymienili na nowy być może nieużywany.
@Arv_: jako posiadacz Surface Pro 8 od maja 2022 - chciałem cię sprostować - NIE WARTO.
pewnie coś sie zesr*ło windowsowi i był w boot loopie przez tydzień stąd tyle uruchomień i tylko 32 godziny
@Miszczu_wszystkiego: Ale używany przez 10 miesięcy!!!
Informacja nieprawdziwa. Zakop.
Moja teoria - ktoś 10 miesięcy temu faktycznie kupił tego laptopa ale były z nim problemy (uszkodzony RAM?) - lapek się resetował/wieszał i został zwrócony i przeleżał te 10 miesięcy na magazynie zwrotów. Ktoś w końcu się nim zajął, usunął usterkę i laptop trafił do Ciebie.
Minęli się z
Kupiles produkt z outletu, a nie nowy. Do tego masz prawo zwrotu 14 dni.
Licznik wlaczen dysku nie swiadcza o tym ze sprzet pracowal tak dlugo. Licza sie godziny pracy. A te nie sugeruja zeby byl "uzywany od 10 miesiecy". Przy obecnych rozwiazaniach jak modern standby w windowsie, nie zdziwilbym sie gdyby wprowadzenie dysku w stan uspienia powodowalo
lmao
skad wy sie ludzie bierzecie?
@Vilgefort: Dokładnie. Nie wiem o co tym ludziom chodzi. 32h czasu pracy dysku to zupełnie standardowy wynik dla laptopa używanego przez 10 miesięcy.