Pies rasy bulterier podrapał 8-latka podczas rodzinnego spaceru
Komentarze (14)
najlepsze
czy to takie trudne do zrozumienia przez właścicieli psów, iż spacery bez kagańca to jak wymachiwanie cepem bojowym
a gdy ktoś zwróci uwagę że to niebezpieczne w parku czy w lesie to mówienie że mam kontrole...
właściciele psów bądźcie poważni to że pies słucha Was w domu to nie znaczy że na wolnej przestrzeni działa to tak samo, to jest zwierzątko
Przykład 1
Przykład 2
A co jeśli ktoś uśpi agresywnego psa?
Wtedy jakaś fundacja będzie cię oczerniać na swoim profilu i pisać, że jesteś mordercą