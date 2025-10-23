i znów ekipa od piesków powie że prowokował 8 latek....

czy to takie trudne do zrozumienia przez właścicieli psów, iż spacery bez kagańca to jak wymachiwanie cepem bojowym



a gdy ktoś zwróci uwagę że to niebezpieczne w parku czy w lesie to mówienie że mam kontrole...



właściciele psów bądźcie poważni to że pies słucha Was w domu to nie znaczy że na wolnej przestrzeni działa to tak samo, to jest zwierzątko