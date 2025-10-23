Koło odpadło z samochodu na na środku przejazdu kolejowego
Koło odpadło z samochodu na na środku przejazdu kolejowego "Katowicki policjant z wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców i do walki z przestępczością narkotykową, będąc w czasie wolnym od służby, wykazał się wyjątkową czujnością i zdecydowaną reakcją.stopchamteam
Niestety nie jest tak jak niektórzy myślą, że ktoś kupuje taki samochód za 5-10-15k i naprawia go za 50k. Ludzie po prostu olewają problemy, aż samochód nie stanie na drodze.
Co najmniej dwa razy w roku odkręca się koła, w nowych samochodach również. Wystarczy, że że jedna ze śrub zostanie słabiej przykręcona. Nikt tego nie zauważy, nikt tego nie sprawdza. Efekty wychodzą o po dłuższym czasie, a przy dobrych drogach i małych przebiegach wytrzymują do następnej wymiany.
Słyszałeś o drganiach? Wyjeżdżałem kiedyś od znajomych i poczułem że z przodu zaczęło coś grzechotać. Sprawdziłem- nie ma różnic ani przy ruszaniu ani przy hamowaniu, tylko są jakieś drgania, jest niedziela póżnym wieczorem, a do domu niecałe 200 kilometrów- nie ma wyjścia bo laweta coraz tańsza. Po ponad 100 kilometrach hałas był głośny, ostatnie 30 jechałem 40km/h. Zatrzymałem się kilka kilometrów od domu i wtedy zerwała się ostatnia nitka
https://www.youtube.com/watch?v=F40ZBDAG8-o