Słyszałeś o drganiach? Wyjeżdżałem kiedyś od znajomych i poczułem że z przodu zaczęło coś grzechotać. Sprawdziłem- nie ma różnic ani przy ruszaniu ani przy hamowaniu, tylko są jakieś drgania, jest niedziela póżnym wieczorem, a do domu niecałe 200 kilometrów- nie ma wyjścia bo laweta coraz tańsza. Po ponad 100 kilometrach hałas był głośny, ostatnie 30 jechałem 40km/h. Zatrzymałem się kilka kilometrów od domu i wtedy zerwała się ostatnia nitka