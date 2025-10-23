Przybywa ofiar szaleńczej jazdy na hulajnogach
Ponad tysiąc wypadków i dziesięcioro zabitych, to tegoroczny bilans przejazdów na elektrycznych hulajnogach wynika z danych policji, do których dotarła Rzeczpospolita. Plagą są prywatne urządzenia, z których zdejmuje się blokady prędkości.klocus
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Tymczasem w 2024 roku wypadki z udziałem aut spowodowały blisko 2 tys. ofiar śmiertelnych i 25 tys. rannych, przy czym zdecydowana większość (91,2%) była z winy kierowców. I ludzie jeszcze się oburzają jak ktoś piętnuję drogowe piractwo xD
Dla porównania w 2024:
Utoniecia 444
Zatrucie tlenkiem węgla 50
Samochód: 1896
Homologacja na polskim rynku tylko z blokadą vmax 20 km/h i 10 000 pln za zdjęcie blokady.