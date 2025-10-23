Napisałem to tydzień temu, teraz napiszę ponownie:

to w ramach tych nowych systemów bezpieczeństwa, których nie ma W10 - M$ uznał, że największym zagrożeniem jest użytkownik. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Oczywiście początkowa blokada klawiatury i myszy była jedynie środkiem zapobiegawczym, ale uniemożliwienie logowania jest już bliższe docelowemu wyeliminowaniu problemu. ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )