Katastrofa po aktualizacji. Windows 11 odcina i blokuje użytkowników
Najnowsze aktualizacje systemu Windows 11 spowodowały awarię mechanizmu identyfikacji użytkowników.ochucki
to w ramach tych nowych systemów bezpieczeństwa, których nie ma W10 - M$ uznał, że największym zagrożeniem jest użytkownik. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Oczywiście początkowa blokada klawiatury i myszy była jedynie środkiem zapobiegawczym, ale uniemożliwienie logowania jest już bliższe docelowemu wyeliminowaniu problemu. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
A jeśli nie to lamer jesteś i smarfon z tiktokiem powinien ci wystarczyć ¯\(ツ)/¯
- zepsute narzędzie Media Creation Tool, używane m. in. do aktualizacji Windowsa 10 (którego wsparcie właśnie wygasło) do Windows 11
- zepsuty localhost (127.0.0.1), problemy z mnóstwem programów
- klawiatury USB nie działają w trybie awaryjnym
- wielu użytkowników nie może się zalogować
@MarekAnatol: taaa, raczej mamy efekty ich ostatnich pomysłów w postaci wywalenia większości ludzi i zastąpienia ich AI
https://www.cryptotech.com.pl/problemy-z-dzialaniem-aplikacji-uzywajacych-kart-w-systemach-windows-10-i-11-po-zainstalowaniu-aktualizacji-systemu-z-14-pazdziernika-2025-kb5066791/
Szybko się uczy to AI.
''W10? To jak zostawić torebkę w murzyńskiej dzielnicy''.
już puka do twych drzwi... ;)
@krzysztof-mirko: To że ty nie możesz się zalogować na swój komputer nie znaczy że oni nie mogą się zalogować na twój komputer ;)