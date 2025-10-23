Na początek, jeśli chodzi o a-----l, to:

1) Usunięcie z baru sejmowego WSZYSTKICH alkoholi

2) Obowiązkowe badania alkomatem przez każdym głosowaniem w sejmie

3) Losowe testy na substancje psychoaktywne przynajmniej raz w tygodniu

4) Obowiązkowe testy psychologiczne każdego (p)osła i (p)oślicy przynajmniej raz w roku.



Kierowca autobusu musi być trzeźwy i przechodzić regularne badania, ale już ta banda j------h pasożytów z wiejskiej może se chlać i ćpać w godzinach pracy i sterować