Prohibicja w Polsce postępuje. Samorząd lekarski chce ogólnokrajowego zakazu
Samorząd lekarski wezwał do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Eksperci zwracają uwagę, że w społeczeństwie nadal panuje przekonanie, iż p--o nie jest pełnoprawnym alkoholem, a liczne promocje sprawiają, że jego cena bywa niższa niż wody.miszmaszyt
Komentarze (145)
A czyja to wina? Chciwych producentów wody. Jeżeli opłaca się obniżyć cenę piwa, to tym bardziej cenę wody
Zwracałem na to uwagę, bo pod tą marką rozlewają ją w różnych miejscach i jedne są całkiem dobre, inne nie, lub potrafią po prostu śmierdzieć chlorem.
1) Usunięcie z baru sejmowego WSZYSTKICH alkoholi
2) Obowiązkowe badania alkomatem przez każdym głosowaniem w sejmie
3) Losowe testy na substancje psychoaktywne przynajmniej raz w tygodniu
4) Obowiązkowe testy psychologiczne każdego (p)osła i (p)oślicy przynajmniej raz w roku.
Kierowca autobusu musi być trzeźwy i przechodzić regularne badania, ale już ta banda j------h pasożytów z wiejskiej może se chlać i ćpać w godzinach pracy i sterować
Normalnym ludziom to nie szkodzi bo możesz kupić na zapas i przygotować sie do imprezy.
@Mattajus: Przede wszystkim idąc rano w sobotę lub piątek przez miasto krajobraz nie wygląda jak chlew po sylwestrze.
@Mattajus: dla mnie to oczywiste ale powiedz o tym uzależnionemu, to pianę zryja zacznie toczyć.
@Krupier: LOL, akurat smalec jest najlepszym tłuszczem do smażenia (choć ja wolę masło klarowane, bo nie lubię zapachu smalcu). Oliwa nie jest najlepsza...
@xer2--her:
Oczywiście, że ograniczanie spożycia alkoholu nie jest dla naszego dobra. A-----l to samo dobro.
Możesz mi wskazać gdzie są minusy ograniczenia spożycia alkoholu?
@BoloTrampolina: Dlaczego się w ogóle musiałeś przyzwyczajać i czemu dopiero "w końcu" się przyzwyczaiłeś? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@BoloTrampolina: W Polsce ten ''kompromis'' wygląda tak, że co najwyżej wypuszczają coraz to większe wynalazki typu beczkowe mocne 9% czy ile tam to g---o miało energetyk