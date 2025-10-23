Mnie to się tu w sumie coś nie klei w tej smutnej historii. Kupił kiosk żeby żona miała wyższą emeryturę? Ile na to wydał i czy to nie skórka za wyprawkę? Plus koszt zajęcia pasa drogowego przez tyle lat.

Żona nie jest pracownikiem a przedsiębiorcą i sama zatrudniła w kiosku córkę.



Artykuł jest napisany żeby zagrać na emocjach czytających nagłówki. Nic z niego się de facto nie można dowiedzieć poza tym, że Pokaż całość