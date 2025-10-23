Ma zlikwidować kiosk, bo urzędnikom się nie podoba
Pan Bernard ze Stargardu kupił kiosk dla schorowanej żony, by mogła dopracować do emerytury. Tak się jednak nie stanie. Urzędnicy przedwcześnie wypowiedzieli umowę, na podstawie której małżeństwo zajmowało pas drogowy. Powód? Kiosk jest nieestetyczny.Bobito
Komentarze (50)
najlepsze
@DuchZoliborza: Akurat tło zdjęcia to zwykły remont/ocieplenie. Pytanie dlaczego miasto pozbywa się mniejszych przedsiębiorców na rzecz żabek pod płaszczykiem estetyki. Niedziele niehandlowe też były wycelowane na wzmocnienie żabek niezależnie od pier***** pseudo związków zawodowych.
@aresius: Zawsze możesz zerknąć na równy jak stół chodnik ze szlachetnego granitu premium. /s
@malin90:
To jest element historii, to trzeba zachować i do muzeum dać! To wręcz wzorcowy przykład kioski z lat 90. XX wieku, z zachowanymi oryginalnymi obrazami miejscowych artystów i jeszcze do tego z przepiękną mozaiką historycznych ogłoszeń typu "złota rączka" z numerem telefonu na małych zrywkach. I do tego to malowanie, takich kiosków już dziś nie uświadczysz!
@Bijelodugme: Jakich lat 90, takie kioski pamiętają jeszcze stan wojenny i są symbolem słusznie minionej epoki
Żona nie jest pracownikiem a przedsiębiorcą i sama zatrudniła w kiosku córkę.
Artykuł jest napisany żeby zagrać na emocjach czytających nagłówki. Nic z niego się de facto nie można dowiedzieć poza tym, że