Łzy powodzian. Tym razem popłynęły ze szczęścia
Łzy, ale tym razem szczęścia - popłynęły koło Stronia Śląskiego. 24 rodziny, które straciły podczas ubiegłorocznej powodzi dach nad głową, dostały upragnione klucze do swoich nowych domów.Kruk_
Komentarze (28)
najlepsze
@obrazek: no tutaj troszkę poleciałeś :D
A tutaj losowa definicja powodzi z pierwszego lepszego OWU od naszego największego
@PolskiZakolak: Jakbyś przeczytał artykuł to wiedziałbyś skąd te pieniądze/materiały. Proponuję założyć ci zbiórkę na naukę czytania (albo od razu czytania ze zrozumieniem, miejmy rozmach).
a gdzie najlepszy specjalista Tuska od akcji pomocowych, św. Owsiak, któremu powierzono grube miliony?
skończyło się na pralni i kiblach?
@nowart76: przerasta cie sprawdzenie na wlasna reke: https://www.wosp.org.pl/pomagamy/powodz
(aktualizajca z 15 wrzesnia)
Potrafisz tylko wrzucic gowno w wentylator majac nadzieje ze troche sie przykleji?
@nowart76: tak jest z wami, zasugerować defraudacje, ale jak trzeba sprawdzić to już za dużo pracy. Daj znac jak cos znajdziesz, z czym można dyskutować.