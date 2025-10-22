Nie lubię ebooków, bo one, gdy widzą na serwerach, mogą zostać zmienione, ocenzurowane, dostosowane do nowoczesnej i postępowej klienteli, a człowiek może nawet ten fakt przeoczyć, o ile nikt tego nie nagłośni, a zniknie kilka zdań, zwrotów itp. Pomijam już to, że - tak jak piszesz - wszelkie dobra cyfrowe nie należą do nas, bo nabywamy jedynie licencję na ich czasowe użytkowanie.