Polskie podatki jednymi z najgorszych na świecie? Zanotowaliśmy mocny spadek.
W najnowszej edycji rankingu dotyczącego konkurencyjności podatkowej państw autorstwa amerykańskiej Tax Foundation Polska znalazła się na trzecim miejscu od końca. W kategorii podatków dochodowych od osób fizycznych spadliśmy aż o 24 pozycje w stosunku do roku ubiegłego.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
https://polskilad.gazetaprawna.pl/podatki/8416211,polski-lad-zmiany-od-lipca-dwa-systemy-podatkowe.html
36. Kolumbia,
37. Włochy,
38. Francja,
można się rozejść.