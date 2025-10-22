Mam JDG. Trzymam je tylko dlatego że jako artysta nie mam możliwości legalnego sprzedawania swoich prac bez firmy. A kocham robić to co robię. Z roku na rok śrubę mi dokręcają. Ostatnio suka (inaczej nie nazwę) z ZUS wprost zapytała mnie czy nie myślałem o znalezieniu "prawdziwej pracy". Tak jak by moje schylanie karku przez czasem 14h bez dni wolnych i urlopów, to nie była prawdziwa praca. Pewnie prawdziwa to jest ta Pokaż całość