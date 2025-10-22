W Nigerii rodzi się więcej dzieci niż w całej Europie razem wziętej
Kryzys demograficzny nie dotyczy samej Polski a całego kontynentu. Do 2100 roku w Nigerii może żyć więcej ludzi niż na całym kontynencie europejskim.degenero
1. przez lata pranie mózgu o "overpopulation"
przy jednoczesnym:
2. przekazaniu ok. 1 000 000 000 000 USD Afryce od 1990 roku
i teraz pontoniarze z Afryki pchani/wpuszczani na luzie do Europy, bo "hurr durr, kryzys demograficzny!!!111"