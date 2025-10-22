Rząd wprowadzi opłatę reprograficznej. Już od stycznia
Będzie to 1 maksymalnie 2% od kosztów produkcji urządzenia. Opłata nie będzie wplywała do budżetu Państwa ani do samorzadów. Do artystów może trafić każdego roku dodatkowych 150 - 200 mln zł. | Straszyli tzw. wolnościowcy, zazwyczaj warchoły, a nie taki diabeł strasznyPoludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
Wiadomo, że nikt tej opłaty nie przerzuci na nabywcę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@cameel: Mnie już nic nie zdziwi kiedy na pytanie co obecny rząd zrobił dobrego na mikro blogu wklejali infografikę z punktami jak babciowe plus, 800 plus...
Sporo zainwestowali w trolli, na wykopie roi się od tuskobotów.
Mam się cieszyć, że w tych ciężkich czasach dowalili mi kolejny podatek pod śmiesznym pretekstem i teraz będę więcej płacił za elektronikę? Jeszcze bezczelnie twierdzą, że nie jest to podatek
Szkoda, bo przez chwile było juz wmiare normalnie w tym kraju( ͡° ʖ̯ ͡°)
Nawet Ed Sheeran powiedział że nie przeszkadza mu piracenie jego muzyki, bo dzięki temu rozwinęła się jego kariera. Zrobił też wyliczenie że bilety na jego koncerty kosztują dwa razy więcej niż za album, więc finansowo to się mniej więcej zrównuje.
Zaś Bill Van, jeden z najpopularniejszych artystów w Kanadzie, nawiązał współpracę z twórcami BitTorrent, bo możliwość piracenia jego muzyki zapewnia mu ogromną ilość koncertów.
nowy niski podatek. Polacy to lubią ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■ do tego będzie konkurencja do bycia oficjalnym artystom wpisanym na listę artystów xD
Mam znajomego co nagrywa sobie muzykę w garażu i wydał już płytę, ciekawe czy on też dostanie, czy wszystko pójdzie po kluczu partyjnym?
Tylko ze my wszyscy za to zaplacimy, zeby tym "artystom" zylo sie lepiej.