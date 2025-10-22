"Brat Wang", król fentanylu, aresztowany. Już raz się Amerykanom wymknął
Na Kubie aresztowany został chiński baron narkotykowy Zhi Dong Zhang, jeden z głównych dostawców fentanylu dla meksykańskich karteli narkotykowych - poinformowała w środę agencja AFP. "Brat Wang" był poszukiwany także przez Amerykanów, kilka miesięcy temu udało mu się uciec z aresztu domowegoStopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@odtwarzacz_vhs: No właśnie nie złapał bo był w telewizorku.
Niczym Fiut ( ͡° ͜ʖ ͡°)
podstawowym jest polityka przez wiele lat przepisywania mocnych analgetyków zawierających opiaty
oraz nieumiejętnośc radzenia sobie z problemami przez społeczeństwo w inny sposób jak s--------ć w narkoletarg