Właściciel psów które śmiertelnie zaatakowały człowieka dostał 3 lata więzienia
Materiał dowodowy wskazywał na skalę zaniedbań i zaniechań oskarżonego, które finalnie doprowadziły do śmierci 48-letniego mężczyzny. Jak oceniła, była to śmierć okrutna. Znajdujące się w aktach sprawy zdjęcia oceniła jako wstrząsające. Ciało było rozczłonkowane, częściowo pozbawione tkanek i jak osub_zero_1
Komentarze (74)
najlepsze
A wszystkich pozostałych, którzy ciągle i stale wprowadzają zbędne ryzyko po prostu zignorujemy.
Zakaz psów w miastach - kiedy?
no nie wiem czy to jest "dojedziemy" gostek dostał 3 lata, za wyrwanie tęczowej torebki można dostać 2 w górę. A mówimy tu taj o typku który prawdpodobnie wiele razy dostał sygnały ostrzegawcze i miał to w dupie. Jak przejadę kogoś bo wsiadłem za kółko i miałem w------e na potencjalne ofiary to jest 8 lat, czemu za to samo z psem jest max 3?
@sejbr: w dupie mam te ptaki, o ludziach mówimy
Piękny kraj
A ktoś inny ma zarzuty i grozi mu pięć lat za obronę swojego zwierzaka (i siebie). I tak się żyje w tym chlewie obs--nym g---em ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Z_d--y_strzelec: grozi srozi. Nigdy nie ma wyroków z górnej półki, więc na razie poczekajmy. Pewnie i tak będzie uniewinniony. A to ciągle pisane "grozi do X lat" to już dziennikarska patologia.
Kazdy pies z chipem. Brak chipa=natychmiastowe uspienie.
Reaktywacja hycli. Wolno biegajacy pies z chipem=48 godzin na zaplate grzywny. Brak zaplaty=uspienie. Malo, ze bardzo szybko problem sie rozwiaze z agresywnymi psami to i znikna schroniska. Po prostu psy bezpanskie czy porzucone zostana wytluczone.
Jak długo będziemy jeszcze głosować na POPiS który ma nas w dupie? To nie jest tylko olanie tematu psów agresywnych. Oni olewają wszystkie trudne tematy których społeczeństwo potrzebuje. Sądy, służba zdrowia, energetyka, węgiel, progi podatkowe, uchodźcy, itd.
A w zamian za to rzucą kolejne 500+, odgrzeją aborcję i puszczą kolejne miliardy na propagandę.
@Dupa01: politycy dzielą się na tych którzy mają nas w dupie, oraz na tych którzy jeszcze nie mieli okazji nas tam mieć. Każdemu myślącemu inaczej zazdroszczę optymizmu xd
Tylko pamiętaj żeby skruchę wyrazić.
