Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Będzie jak zwierzęcy PESEL. KROPIK
Właściciele czworonogów najprawdopodobniej staną wkrótce przed nowym obowiązkiem. Rząd szykuje KROPIKMmiko
Komentarze (64)
najlepsze
No i się wyjaśniło. Kolejna danina w drodze..
I nie, celem nie jest "kontrola". Celem jest kasa
@Barowc: I ty myślisz że ta nagonka coś dała?
Jeśli to powstanie, to tylko jako podkładka pod nowe podatki.
Jedyne co wypokowa nagonka daje, to to że Milicja wyłącza profile FB, bo im ludzie przeszkadzajo.
@Barowc: Ciekawe czy ten grzybiarz też brał udział w tym spisku. Pewnie wcale nie umarł tylko żyje teraz jak król na egzotyczej wyspie. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@ramirezvaca: wciąż za mały by pokryć koszty czyszczenia obsranych chodników
Dla mnie takim narzedziem byloby wylapywanie i usypianie takowych. Jakby tak to wygladalo to:
- ci ktorym na zwierzaku zalezy nauczyliby sie pilnowac,
- ci ktorzy nie zalezy po czasie by sie ich pozbyli.
Plus usypianie schorowanych zwierzakow w schroniskach i fundacjach oraz takich, ktore moga stwarzac problemy po adopcji.
Do tego obowiązkowo dodałbym zakaz posiadania w blokach psów innych niż rasy miniaturowe, a najlepiej wcale - to by też uchroniło ogromną ilość zwierząt od wegetacji w betonie. Ogólnie moim marzeniem jest, że kupno psa powinno być zezwolone tylko po kontroli gdzie