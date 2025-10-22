"Zdaniem rządu obowiązkowa elektroniczna identyfikacja to najbardziej skuteczne narzędzie w walce ze zjawiskiem bezdomności zwierząt."

Dla mnie takim narzedziem byloby wylapywanie i usypianie takowych. Jakby tak to wygladalo to:

- ci ktorym na zwierzaku zalezy nauczyliby sie pilnowac,

- ci ktorzy nie zalezy po czasie by sie ich pozbyli.



Plus usypianie schorowanych zwierzakow w schroniskach i fundacjach oraz takich, ktore moga stwarzac problemy po adopcji. Pokaż całość