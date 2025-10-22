Omoda 5: tajemnica wyrwanej kierownicy rozwiązana
Jacek Ambrozik z kanału Motokomentator zbadał temat mocowania kierownicy w Omodzie 5. Wątpliwości pojawiły się po niedawnym materiale na kanale Kickstera.1988BaZyL
Komentarze (42)
najlepsze
Taka słaba jakość materiałów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów w poruszającym się samochodzie, jeśli kierowca z jakiegoś niezależnego powodu użyje zbyt dużej siły podczas jazdy i utraci możliwość kontroli nad pojazdem...
Krótko mówiąc, próba głupiego tuszowania g*wnolitu albo źle zaprojektowanej kierownicy, gdzie kierowca może ją wyrwać...
Jakby to samo zrobili w całkowicie sprawnym aucie, to możnaby się ekscytować. A tak to cała afera jest mocno
A ty zdajesz sobie sprawę co potrafi zrobić kolumna i kierownicza po zderzeniu czołowym? Pooglądaj sobie zdjecia z wypadków jak to wygląda, kierownica ma być na miejscu tylko po to żeby airbag wystrzelił a później jest tylko problemem, duży plus dla przyszłych ofiar wypadków w taki@ aucie że to tak
Zapewne, nikt z komentujących negatywnie nie ma nic wspólnego z motoryzacją, czy inżynierią i nie jest w stanie dostrzec, że zastosowane w Omodzie rozwiązanie mocowania kolumny kierowniczej jest powszechne i ma na celu zredukować siły działające na kierowcę podczas zderzenia.
A wcześniej ilu „specjalistów” mówiło, że to niemożliwe, że ustawka, że bzdura. Nawet jakieś salony sprzedaży Omody i pseudo-eksperci nagrywali filmiki, udowadniając, że „tak się nie da”. No i proszę – da się, mało tego, tak to jest zaprojektowane. 🤷♂️🚗
NIEMCY CZY CHIŃCZYCY?
DZIENNIKARZOM, INFLUENSEROM?
@niemorzliwe: W maluch tez byla doskonala strefa zgniotu z przodu. Tak jak w nowoczesnych współczesnych samochodach kończy(ła) sie na komorze silnika.
#suchar