Wielkie niedopasowanie. Coś dziwnego dzieje się na rynku pracy
Popyt na pracowników w Polsce, mierzony liczbą ogłoszeń o pracę oraz liczbą wakatów, jest najmniejszy od dekady, pomijając okres pandemii COVID-19. Poszukiwanie nowego zatrudnienia zajmuje już niemal pięć miesięcy, najwięcej od lat. Jednocześnie pozycja przetargowa pracowników pozostaje silna.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (44)
U mnie przynajmniej jeśli chodzi o transport to dziadki już nie dają rady a młodzi w większości przypadku oddają kluczki po przejechaniu 100 metrów na placu bo przeraża ich jazda ciężarówką.
W magazynach coraz więcej durni bez wyobraźni, w biurach coraz więcej idiotów nie umiejących planować, liczyć i wyskakujących z pomysłami niczym radzieccy uczeni.
Ostatnio np koledze chcieli
Ciekaw jestem, czy będę w stanie robotę znaleźć czy skończy się protokołem
@mateuszwajcheprzeloz2: obecna minimalna jest za duża, żeby ściągać firmy do kraju, ale za mała żeby z niej żyć.
Do tej pory było tak, że bardzo mało osób zarabiało minimalną procentowo, ale inflacja i ceny towarów też były sporo niższe, dysproporcja między osobami w
Powód - teśc typowy Januszex, stare ciężarówki po 2-3mln km, naprawiane najtańszym kosztem, opony nalewane czy nacinane co kilka miesięcy, notoryczne wystrzały w trasie. Gdy kierowca lekko przerysował czy urwał jakąś tylną ledwo trzymającą się lampę to ogromne problemy im stwarzał,