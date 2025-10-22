Kasta lekarska skończy jak kasta prawnicza? OBY!
Problem ochrony zdrowia w Polsce nie sprowadza się jedynie do niedofinansowania. W dużej mierze wynika z samego nastawienia środowiska lekarskiego. Z niechęci do zmian i z dążenia do utrzymania ograniczonej liczby lekarzy na rynku. Potrzebne są systemowe reformy, a nie kolejne dosypywanie pieniędzy.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Komentarze (70)
najlepsze
dlatego obecnie jest 200 na rok a nie 20 w jednej izbie
Tak samo sędzią czy prokuratorem już nie zostają dzieci rodziców, tylko może
W tym jest najwiekszy problem
A lekarze p------a, że trzeba mega ograniczyć liczbę nowych lekarzy, bo jakość usług spadnie XDDD
Kuuuuuuuuuuuuurwa j----e gnoje, zalezy im na tym, by kolejki były po pół roku, bo to wymusza mega wysokie ceny jakie moga chciec od szpitali/NFZ jak i prywatnie.
K---a jak ja tej branży nienawidzę.
Baaaardzo ich
Zalezy po częsci, wiesz dlaczego? Bo jesli oczekiwania lekarzy sa gigantyczne, to NFZ ma mniej kasy na usługi. A ich oczekiwania sa gigantyczne, bo jest ich mało i moga szantazować, że nie będa leczyć, bo widzą że jest ich tyle co kot napłakał i w dodatku moga się znac i umawiać (zmowy).
Jeżeli lekarz zarabia 100 tys. zł miesiecznie, to jeżeli by zarabiał np: 30 tys, to masz 70 tys
@Czesterek: zaraz to jeszcze trochę. Liczyłem jakiś czas temu i dopiero w 2035 roku w miarę sensownie będzie to wyglądać a to ze względu, że w spisie lekarzy jest sporo emerytów ponad 70/80+ którzy jeszcze leczą. A dopiero stopniowo w 2035 uda się ich zastąpić nie emerytami. Tak czy siak proces idzie z roku na
a stare dziady dalej blokują specjalizacje
Z kastą cwaniaczków i kanalii prawniczych to jeszcze nie skończyliśmy. U tych pyszałkowatych patusów to jeszcze jest dużo do sprzątania. I obowiązkowo konieczne patrzenie im na ręce do końca świata i ostatniego prawniczego wała.
Publicysta Klubu Jagiellońskiego. Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Acha. No świetny fachowiec do
A jeszcze nie dawno była afera że Ukraińscy lekarze nie są odpowiednio wykształceni u nas może być podobnie jak będziemy produkować lekarzy masowo.
I nie spinajcie się zmiany trzeba
Ja też nie mówię, ale ktoś musi ich kształcić, a niezbyt jest komu, temat jest głębszy niż sami lekarze. Nauczyciele to kolejne osoby i pieniądze, które trzeba znaleźć, bo nie wykształcisz kogoś dobrze, jak nie będzie komu albo będzie mieć za dużo studentów.
To nie IT żeby każdy ruszył ale na pewno będzie większe parcie.
Ja obu synów chcę pchać w tę lub pokrewną dziedzinę bo tam są duże pieniądze a będą większe bo społeczeństwo się starzeje. Jak się w rok nie dostanie to następny.