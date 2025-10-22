Doktorant zarabia poniżej średniej krajowej. Brak chętnych na karierę naukową
Naukowcy na uczelniach, zwłaszcza w trakcie robienia doktoratu, słabo zarabiają, w związku z czym na uczelniach powstaje luka pokoleniowa. Szczególnie widać to w informatyce ze względu na duże dysproporcje wynagrodzeń między uczelniami a przemysłem - zwraca uwagę dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS.VoxClamantisInDeserto
Komentarze
Na pewno nie na największych i najbardziej prestiżowych jak UJ, AGH, UW, PW, tak samo Wrocław itd.
Doktorant jest studentem szkoły doktorskiej i z niej dostaje stypendium. Dość marne. Jeżeli ma dobrego promotora, to powinien dostawać jeszcze wypłatę z projektu, w którym pracuje. Do tego stypendia projakościowe itd. I wtedy powinna uzbierać się
– Czym się różni doktorat od ławki?
– Ławka bez trudu utrzyma cztery osoby.
W końcu dostałem telefon że jeżeli nie obronię się w najbliższym terminie to będę musiał wrócić na uczelnie i wziąć udział w zajęciach z powodu różnic programowych. Więc usiadłem do magisterki.
Znalazłem najciekawszy prywatny projekt jaki miałem.
@not-sweet: no nie wiem, politykow ciagnie jak muchy do gowna.
ot pokazuje priorytety narodu.
