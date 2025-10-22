Poszedłem na studia. Zrobiłem magistra inżyniera "na wszelki wypadek" bo już zarabiałem na programowaniu kiedy studiowałem. Moja praca magisterska była mocno naukowa. A wynikało to z tego że pracowałem zawodowo. I odkładałem kupę czasu napisanie magisterki.

W końcu dostałem telefon że jeżeli nie obronię się w najbliższym terminie to będę musiał wrócić na uczelnie i wziąć udział w zajęciach z powodu różnic programowych. Więc usiadłem do magisterki.



Znalazłem najciekawszy prywatny projekt jaki miałem.