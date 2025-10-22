Hity

tygodnia

Mężczyzni zapłacą wyższe podatki niż kobiety.
3598
Najładniejszy MOP w Polsce, doceńmy pracę Pań!
Najładniejszy MOP w Polsce, doceńmy pracę Pań!
3576
I znowu psy: Cztery psy zagryzły 80-latka
I znowu psy: Cztery psy zagryzły 80-latka
3584
Czy coś wiadomo co u byłego sołtysa?
Czy coś wiadomo co u byłego sołtysa?
3262
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
3020

Powiązane tagi