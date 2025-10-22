A dlaczego pozostali obywatele dobrowolnie nie sporządzają i nie publikują swoich oświadczeń? Boją się czegoś? Czego - jest się czego bać, jak się ujawnia swój majątek, czy nie?



Na idiotyczne pytanie, może być tylko jedna odpowiedź - tak, boją się, jak 99% innych ludzi, którzy też nie chcą ujawniać swoich majątków. Ta niechęć jest naturalna i oczywista.