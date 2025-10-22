Dzisiaj ruszył proces Sebastiana Majtczaka.
W środę, 22 października, w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) formalnie ruszył proces Sebastiana Majtczaka. (34 l.),Knur_z_lasu
Komentarze (32)
najlepsze
Od razu można stwierdzić że 8 nie dostanie, to jego pierwszy wyrok, będzie to brane jako okoliczność łagodząca. Szczerzę liczę na przynajmniej 6 - z racji mataczenia (majtaczenia) i aktywnej ucieczki z
To jest bardzo łatwi i suty kapitał polityczny do zrobienia. PO/KO będzie kręcić śrubę, żeby skazali Majtczaka. Opinia publiczna już go skazała - sprawa jest oczywista: bogaty synuś, dostał zabawkę od ojca, nie opanował i przez niego brutalnie zginęła rodzina.
Teraz wystarczy żeby go skazali z wysokim wyrokiem i będzie można w
Dodatkowo gdy już będzie po wyroku dobrze byłoby grzać temat zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów oraz rzecz jasna dożywotnich alimentów na rzecz dziadków i rodziny którym zmarli pomagali finansowo.
@arinkao: Każdy ma prawo bronić się.
Ty JE.B.AN.A GNI.DO !!!!:!:! Mam nadzeje ze koledzy z celi cie dojda !!!!!