Zwrot sprawy S. Majtczaka, wnioskuje o niższą karę. Pr. zaskoczony ruchem obrony
Sebastian Majtczak chce dobrowolnie poddać się karze, a wysokość wyroku miałaby wynikać z mediacji. Adwokatka zawnioskowała też o odroczenie procesu. Pełnomocnicy ofiar są zaskoczeni wnioskiem Majtczaka i nic o nim wcześniej nie wiedzieli. Prokurator stwierdził więc, że nie ma do czego się odnieść.vwxyz
Komentarze (59)
najlepsze
ament
Popłakał się, choć niewinny. Szlachetny gest panie Majtczak
tak Sebuś, a teraz idź na specarniak, bo już czas xD
a kto tam ma być niby zadowolony dzbanie, jak Seba spalił całą rodzinę? Kuzyn ofiar, któremu majtacz sypnie kaską za łagodny wyrok?
no to jak sie ma zamiar dobrowolnie oddac skoro nawet nie przyznal ze jest winny?
zreszta co nam po jego dobrowolnosci, siedzi w areszcie wiec odbedzie kare czy tego chce czy nie, to nie jakis zbrodniaz wojenny ktory laskawie da sie ukarac.
To samo z wnioskiem o mediacje, a po co? jakie on ma "karty" w rece zeby w ogole brac
Czemu nie ma sensu? Można skończyć proces bez męczenia (przesłuchiwania) iluś tam świadków, biegłego. Co w tym złego? Jak będzie uzgodniona kara to chyba lepiej ze sąd ten czas przyznaczy na co innego.