>Kobieta mowi ze jak zrownaja wiek emerytalny to niech sie nie dziwią ze Polki wyjada za granice
>za granicą wyzszy wiek emerytalny i niemal wszedzie równy niezaleznie od płci
>mowisz ze Mezczyzni pracują dluzej, ciezej i nie ma luki placowej przy tej samej pracy, wymiarze pracy i stanowisku wzgledem bezdzietnych kobiet, oraz statystycznie mezczyzni wychowują wiecej dzieci niz bezdzietne kobiety:P
>odpowiada ze chcąc rownosci tak naprawdę cie ktoś skrzywdził i współczuje zlych relacji z kobietami ( Typowa manipulacja)
>OBOK tego komentarza pisze:"Mezczyzni i obowiazki domowe Haha"
>Wytykasz jej to, ze mowienie o przywilejach i równości traktuje jako jakaś krzywda, a nie ma problemu by samej napisac komentarz wysmiewajacy mezczyzn w roli osób dbajacych o obowiazki domoweDlatego sam współczujesz jej złych relacji z mezczyznami i zlych wyborów zyciowych
>Dostajesz bloka
Kobieca hipokryzja
Komentarze (54)
@jackblackcanada: niestety.
Dopóki to nie nastąpi, ludzie się nie obudzą.
@haston: i myślisz, że kodak przestaną to ludzie się obudzą?
Niech jadą ¯\(ツ)/¯
Jak młode Polki wyjadą, to nieironicznie PKB nam urośnie a dziura budżetowa zmaleje...
Bo jedno ma bardzo niewiele z drugim.
Bo kobiety z jednej strony mówią że są dumne i niezależne a z drugiej strony przejawia się to w tym że kochają filmy jak 50 twarzy Greya gdzie bogaty koleś związuje je i rucha jak popadnie. Sprzedają się na Onlyfans za 40zł. A ich nowa ulubiona książka to... Morning Glory Milking Farm gdzie
@not-sweet: Każdy powinien sobie to wziąć do serca, głównie dotyczy kontaktów z kobietami, wszak krowa która dużo muczy, mało mleka daje ;)
Moja mama i babcia robią to samo. Zresztą moja babcia po śmierci dziadka mieszkała sama dopóki jej zdrowie nie zaczęło podupadać i nie zamieszkała i ktoś z rodziny z
@cebulowy_krezus: to by wymagało jakieś autorefleksji, raczej ich bardziej nakręcasz bo "skoro atakujo to muszę mieć rację"
Dosłownie kilka miesięcy temu jak pojawił się pomysł zrównania wieku emerytalnego dla kobiet to jedynym (i poniekąd słusznym) argumentem przeciw było właśnie posiadanie dzieci i pójście na urlop macierzyński.
Teraz, gdy pojawiła się sprawiedliwa propozycja to nagle zapomniały o co w tej różnicy chodziło i tak naprawdę wszystko rozbija się o to, że im się nie chcę.
Czekam tylko aż
