>Kobieta mowi ze jak zrownaja wiek emerytalny to niech sie nie dziwią ze Polki wyjada za granice

>za granicą wyzszy wiek emerytalny i niemal wszedzie równy niezaleznie od płci

>mowisz ze Mezczyzni pracują dluzej, ciezej i nie ma luki placowej przy tej samej pracy, wymiarze pracy i stanowisku wzgledem bezdzietnych kobiet, oraz statystycznie mezczyzni wychowują wiecej dzieci niz bezdzietne kobiety:P

>odpowiada ze chcąc rownosci tak naprawdę cie ktoś skrzywdził i współczuje zlych relacji z kobietami ( Typowa manipulacja)

>OBOK tego komentarza pisze:"Mezczyzni i obowiazki domowe Haha"

>Wytykasz jej to, ze mowienie o przywilejach i równości traktuje jako jakaś krzywda, a nie ma problemu by samej napisac komentarz wysmiewajacy mezczyzn w roli osób dbajacych o obowiazki domoweDlatego sam współczujesz jej złych relacji z mezczyznami i zlych wyborów zyciowych

>Dostajesz bloka