Spór o emerytury. Bezdzietne Polki będą pracować dłużej?
Anonimowa petycja, która wpłynęła do Kancelarii Prezydenta, wywołała niemałe poruszenie. Jej autor proponuje, by bezdzietne kobiety przechodziły na emeryturę w wieku 65 lat, czyli tak jak mężczyźni.PIAN--A_A--KTYWNA
Komentarze
Wszyscy powinni mieć ten sam wiek emerytalny, z wyjątkiem STANOWISK (nie całych branży), które fizycznie lub psychicznie niszczą człowieka i te mogłyby mieć liczone rok pracy np. x1,1. Nie widzę powodu dla którego żołnierz siedzący całe życie za biurkiem ma takie same prawa jak ten, który cały czas biega po poligonie
@ropuchapodkamieniem: nieważne dlaczego, ważne jaki jest efekt. A efektem jest funkcjonujące państwo, którego by nie było gdyby tych dzieci nie urodziła. Emerytury to jest naprawdę najmniejszy problem. Jak wyobrażasz sobie swoje życie za 30 lat gdyby wszyscy zdecydowali się być bezdzietni?
To tak samo jak z dawcami krwi, mogą to robić dla czekolady
A wraz z dłuższym życiem ludzie muszą mieć później emerytury.
Do tego ma działanie prodemograficzne - chcesz krócej pracować rodź dzieci kobieto.
Na koniec to i tak korzystniejsze rozwiązanie dla ogółu kobiet, bo na zachodzie kobiety i mężczyźni bez żadnych warunków mają równy wiek emerytalny.
